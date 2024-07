BSW: Landesverband in Berlin vor Gründung

Jörg Carstensen/dpa Derzeit fraktionslos: Alexander King im Abgeordnetenhaus (18.1.2024)

Berlin. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) will am 14. Juli auch in Berlin einen Landesverband gründen. Das sagte ein Sprecher der Partei am Montag. Bislang verfügt das im Januar gegründete BSW, das in einer INSA-Umfrage zuletzt bundesweit bei neun Prozent gesehen wurde, erst über vier Landesverbände: Im Saarland, in Thüringen, in Sachsen und in Brandenburg. Dem Spiegel sagte Wagenknecht, weitere Landesverbände würden im zweiten Halbjahr folgen. In Berlin war bislang das Mitglied des Abgeordnetenhauses Alexander King für den Aufbau des BSW zuständig. Dazu, ob er den neuen BSW-Landesverband führen wolle, äußerte er sich auf Nachfrage nicht. (dpa/jW)