Wohnungsgenossenschaften: Stärkster Zuwachs in Bayern

München. Die Wohnungsgenossenschaften in Bayern verzeichnen bundesweit den stärksten Zuwachs. Innerhalb der vergangenen zehn Jahre sind 40 neue Genossenschaften in den Verband bayerischer Wohnungsunternehmen eingetreten, wie Verbandsdirektor Hans Maier anlässlich des internationalen Tages der Genossenschaften am Sonnabend sagte. So viele Neugründungen gebe es in keinem anderen Bundesland. Die Wohnungsgenossenschaften haben laut Satzung den Auftrag, gutes, sicheres und sozial verantwortbares Wohnen für ihre Mitglieder zu ermöglichen. Die Durchschnittsmiete beträgt laut Verband in Bayern 6,30 Euro pro Quadratmeter.(jW)