Führungswechsel bei Linken bahnt sich an

Berlin. In der Partei Die Linke bahnt sich ein Führungswechsel an. Die Vorsitzenden Martin Schirdewan und Janine Wissler hätten sehr deutlich gemacht, dass sie nicht an ihren Stühlen klebten, hieß es am Sonntag nach einer Krisensitzung des Parteivorstands mit den Landesvorsitzenden in Berlin. Eine Arbeitsgruppe solle einen Fahrplan für eine inhaltliche, strategische und personelle Aufstellungen mit Blick auf den Bundesparteitag im Oktober in Halle (Saale) erarbeiten. Die Linke hatte bei der EU-Wahl Anfang Juni nur 2,7 Prozent der Stimmen erhalten – etwa halb so viele wie fünf Jahre zuvor. Wissler und Schirdewan führen die Partei seit 2022 gemeinsam. Die Linke hatte im Oktober 2023 mit Sahra Wagenknecht eine ihrer bekanntesten Politikerinnen verloren. Deren Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) erreichte bei der EU-Wahl aus dem Stand 6,2 Prozent. (dpa/jW)