jW

Blockbusterkino und Politik auf der großen Bühne haben eine Gemeinsamkeit: Während der Show wird Bombast geliefert und nach der Veranstaltung klafft ein großes Loch in der Tasche der kleinen Leute. In der letzten Woche ist unser Sommerkino mit dem »Weißen Hai« – in der Hauptbesetzung als maritimes Ungetüm: Donald Trump – gestartet. Erleben Sie in dieser Woche: Christian Lindner in seiner Paraderolle als »Der Dummschwätzer«! Wobei der nicht nur daherredet, sondern auch entsprechend seiner Ideologie handelt. Lieblingstätigkeit: sparen, bis es kracht, und zwar beim Einkommen anderer Leute. Milliarden für Autobahnen und Rüstung sind immer da, aber nicht für Gesundheit und Soziales.

Dabei sind soziale Einrichtungen wichtig, um Menschen Halt und Orientierung zu geben. Stadtteiltreffs, Jugendclubs und Bibliotheken leisten dabei einen großen Anteil. Gerade Einrichtungen im Bereich Bildung und Jugendarbeit verfügen über wenig Geld und können sich das Abo einer Tageszeitung nicht leisten. Mit unserem Aktionsabo – 75 Ausgaben für 75 Euro – möchten wir noch mehr Menschen unser journalistisches Produkt näher bringen und auch denen die Lektüre ermöglichen, die von zunehmendem Sozialabbau betroffen sind und immer weniger im Portemonnaie haben. Nutzen Sie unser Sommerangebot gern, um es einer Institution zu schenken, soweit die Betreiber damit einverstanden sind. Wenn Sie konkret keinen Laden oder Club kennen, können Sie sich bei unserer Aboabteilung melden. Wir haben bereits mehrere Interessenten, die sich über die Möglichkeit die junge Welt zu beziehen, freuen würden.

Selbstverständlich können Sie auch für sich selbst von dem Angebot Gebrauch machen, wenn Sie noch nicht Abonnent der Zeitung sind. Für nur einen Euro pro Ausgabe haben Sie 75mal die Gelegenheit, sich ein umfassendes Bild von der Berichterstattung der Tageszeitung junge Welt zu machen. Mit den werktäglichen hintergründigen Analysen können Sie als Leserin und Leser mit guten Argumenten in jede Diskussion gehen.

Zur Unterstützung unserer Werbeaktivitäten haben wir auch Aktionspakete vorbereitet, die aktive Leserinnen und Leser in unserem Aktionsbüro telefonisch unter 0 30/53 63 55-10, per E-Mail aktionsbuero@jungewelt.de oder auf der Internetseite gegen eine Spende bestellen können. Die Aktionspakete enthalten je ein Plakat mit unseren Kinomotiven, Aufkleber mit vier verschiedenen Motiven sowie Postkarten und Aboflyer. Egal in welcher Form Sie die junge Welt unterstützen, Sie helfen in jedem Falle, dem dummen Geschwätz der Politik etwas entgegenzusetzen.