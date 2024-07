Sachsen: 19 Parteien bei Landtagswahl

Kamenz. Zur Landtagswahl in Sachsen am 1. September sind 19 Parteien zugelassen worden. Von den eingereichten Landeslisten wurden vier zurückgewiesen, wie Landeswahlleiter Martin Richter am Freitag nach einer Sitzung des Wahlausschusses in Kamenz mitteilte. Abgelehnt wurde die Liste der KPD, weil der Landeswahlausschuss die Organisation nicht als Partei anerkennt. Die Partei der Humanisten und die Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung konnten nicht die erforderliche Anzahl von 1.000 Unterstützungsunterschriften vorlegen. Die Landesliste der Tierschutzpartei wurde aus formalen Gründen abgelehnt. (AFP/jW)