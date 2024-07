Produktion in BRD-Industrie geht deutlich zurück

Wiesbaden. Die Industrieproduktion in der BRD geht kräftig zurück. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag bekanntgab, sank die Gesamtherstellung gegenüber dem Vormonat um 2,5 Prozent. Es ist der deutlichste Rückgang seit Ende 2022. Zum Vorjahresmonat war die Produktion um 6,7 Prozent eingebrochen. Die schwachen Produktionsdaten folgen auf schwächelnde Auftragszahlen vom Vortag. Demnach gingen die Industriebestellungen im Mai das fünfte Mal in Folge zurück. Auf Monatssicht betrug der Rückgang 1,6 Prozent. Im Jahresvergleich waren 8,6 Prozent weniger Aufträge eingegangen. (dpa/jW)