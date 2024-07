DR Kongo: Todesstrafe für 25 Soldaten

Butembo. In der Demokratischen Republik (DR) Kongo sind am Mittwoch 25 Soldaten zum Tode verurteilt worden. Wie Al-Dschasira am Donnerstag berichtete, hat das Militärgericht von Butembo in der Provinz Nordkivu sie für schuldig befunden, vor der gegnerischen »M23«-Miliz geflohen zu sein, Munition vergeudet und Befehle missachtet zu haben. Die »M23«, die nach Angaben der UNO vom Nachbarland Ruanda unterstützt wird, hatte in der vergangenen Woche mehrere Städte im Osten der DR Kongo eingenommen, darunter Kanyabayonga, das als Tor zu den Handelszentren Butembo und Beni gilt. (jW)