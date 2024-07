Besetzung in Canberra wegen Gazakriegs

Canberra. Propalästinensische Aktivisten haben über dem Parlament in der australischen Hauptstadt Canberra Banner mit Aufschriften wie »Palästina wird frei sein« entrollt. Ganz in Schwarz und mit Palästinensertüchern bekleidet, seien sie am Donnerstag auf ein Dach über dem Eingang des Gebäudes geklettert, um dort mehrere Transparente anzubringen. Der Protest folgte auf die Suspendierung einer muslimischen Senatorin, die sich für die Anerkennung eines palästinensischen Staates durch Australien ausgesprochen hatte. (AFP/jW)