Ermittlungen gegen Prediger in Indien

Neu-Delhi. Nach einer tödlichen Massenpanik wird in Indien über die Verantwortung und den Aufenthaltsort des Hindu-Predigers Bhole Baba spekuliert. Dieser trage keine Schuld und befinde sich nicht auf der Flucht, sagte sein Anwalt am Donnerstag. Baba befolge die Anweisungen der Polizei und stehe für die Ermittlungen zur Verfügung. Die Panik hatte sich am Dienstag nach einer Veranstaltung Babas bei Hathras südöstlich von Neu-Delhi ereignet. Die 121 Opfer, fast nur Frauen, wurden zu Tode getreten oder erdrückt. Baba, ein Expolizist, wurde seitdem nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Die genaue Ursache für die Panik blieb weiter unklar. (AFP/jW)