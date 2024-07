Tarifeinigung bei privaten Banken

Frankfurt am Main. Für die rund 135.000 Beschäftigten der privaten Banken in der Bundesrepublik wurde am Donnerstag eine Tarifeinigung verkündet: Ab August bekommen sie 5,5 Prozent mehr Gehalt, ab August 2025 weitere drei Prozent und ab Juli 2026 noch einmal zwei Prozent. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 28 Monaten. Die Vergütungen für die Nachwuchskräfte steigen nach Angaben des Arbeitgeberverbands des privaten Bankgewerbes (AGV Banken) überproportional. Der Verband hob am Donnerstag die »konstruktive Verhandlungsatmosphäre« hervor. So schnell wie noch nie in der jüngeren Verbandsgeschichte sei es gelungen, eine Lösung zu finden. Die Gewerkschaft Verdi hatte 12,5 Prozent gefordert, mindestens aber 500 Euro mehr pro Monat. (dpa/jW)