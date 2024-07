Industrie weiter auf Durststrecke

Berlin. Die Aufträge für die deutschen Industrieunternehmen sind im Mai weiter gesunken. Sie gingen im Vergleich zum April um 1,6 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Es ist der fünfte Rückgang in Folge. Im April hatte das Minus 0,6 Prozent betragen. Im Dreimonatsvergleich lag der preisbereinigte Auftragseingang im verarbeitenden Gewerbe von März bis Mai um 6,2 Prozent niedriger als in den drei Monaten davor, wie das Statistikamt weiter mitteilte. Trotz robuster Weltkonjunktur sei bei den Unternehmen noch kein Zuwachs an Auslandsbestellungen spürbar, betonte Außenwirtschaftsexpertin Melanie Vogelbach von der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Auch die Bestellungen aus dem Inland kämen »nicht in Fahrt«. Weniger Bestellungen gab es vor allem in gewichtigen Bereichen wie Maschinen- und Fahrzeugbau. Auch der Umsatz im verarbeitenden Gewerbe ist im Mai gesunken: um 0,7 Prozent zum Vormonat, in dem das Minus bei einem Prozent lag. (Reuters/jW)