Rückzug der Ukraine aus Tschassiw Jar

Kiew. Nach dem russischen Vorstoß in einem Viertel der strategisch wichtigen ostukrainischen Stadt Tschassiw Jar am Mittwoch hat die Ukraine ihre Truppen von dort zurückgezogen. Die Stellungen der Verteidigung seien zerstört worden, sagte der ukrainische Militärsprecher Nasar Wolotschine am Donnerstag im staatlichen Fernsehen. »Das Kommando hat beschlossen, sich in besser geschützte und vorbereitete Stellungen zurückzuziehen.« Für die Ukraine sei es nicht mehr möglich gewesen, den Stadtteil zu halten, sagte Wolotschine weiter. Das Eindringen der russischen Soldaten habe »das Leben und Wohlergehen unserer Soldaten« bedroht. Tschassiw Jar liegt in der Nähe der militärisch ebenfalls wichtigen Zentren Kramatorsk und Konstantinowka. Ein Durchbruch könnte den russischen Vormarsch auf große zivile Zentren im Osten der Ukraine beschleunigen. (AFP/jW)