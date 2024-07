Frankfurt am Main. Der größte Einzelsportverband der Welt ist weiter gewachsen: Dem Deutschen Fußballbund (DFB) gehören mittlerweile mehr als 7,7 Millionen Menschen an, die in rund 24.000 Klubs organisiert sind. Das geht aus einer vom DFB am Mittwoch veröffentlichten Mitgliederstatistik für die Saison 2023/2024 hervor. Dabei kann der Verband erfreuliche Aspekte vermelden: Die Zahl der aktiven Kinder und Jugendlichen steigt. Es gab 310.000 Erstregistrierungen, besonders stark war der Zuwachs bei den Mädchen. Zudem ist der Trend bei den Schiedsrichtern und den Trainern positiv. (sid/jW)