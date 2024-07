Lauterbach kündigt Pflegereform an

Berlin. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat eine Pflegereform angekündigt. »Wir werden nach der Sommerpause ein Konzept vorlegen«, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Berlin. Pflegebedürftigkeit müsse stärker vermieden und eine Finanzlücke geschlossen werden. Die Pflegeversicherung erwartet für 2024 und 2025 rote Zahlen. Lauterbach will nun Pflegefälle durch bessere Vorbeugung vermeiden, den Beruf Pflegefachkraft attraktiver machen und dafür sorgen, dass »die Pflegeversicherung solidarisch gut bezahlt werden kann«. Die weiteren Details, in denen der Teufel stecken wird, gibt es nach der Sommerpause. (dpa/jW)