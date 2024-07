Autoindustrie warnt vor EU-Strafzöllen

Berlin. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) hat erneut vor den Folgen höherer EU-Zölle auf chinesische Elektroautos für die Wirtschaft in Europa gewarnt. Das erklärte Ziel, die heimische Industrie vor unfairen Praktiken zu schützen, werde damit nicht erreicht, erklärte der VDA am Mittwoch in Berlin. Vielmehr sei das Risiko einer Eskalation des Handelskonflikts »real«. Am Donnerstag könnten erhöhte EU-Zölle greifen – bis dahin soll noch verhandelt werden. Die Zölle würden laut VDA auch europäische Hersteller treffen und Gemeinschaftsunternehmen, die in China produzieren – teilweise sogar stärker als chinesische Produzenten. (AFP/jW)