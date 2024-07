Leipzig. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat die Verwendung des faschistischen »Wolfsgrußes« durch den türkischen Fußball-Nationalspieler Merih Demiral während eines EM-Achtelfinalspieles am Dienstag abend verurteilt. »Die Symbole türkischer Rechtsextremisten haben in unseren Stadien nichts zu suchen«, teilte die SPD-Politikerin am Mittwoch mit. In einem Beitrag auf der Plattform X forderte Faeser die Europäische Fußballunion zu einer Reaktion auf. Die UEFA hatte am Morgen angekündigt, den Fall zu untersuchen. Anders als etwa in Frankreich sind die türkischen »Grauen Wölfe« in Deutschland nicht verboten. (dpa/jW)