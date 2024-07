»Feuerkrieg Division«: Urteil in Österreich

Wien. In Österreich ist ein 21jähriges Exmitglied des faschistischen Netzwerks »Feuerkrieg Division« zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Das entschied am 24. Juni das Wiener Landesgericht, wie der Sender Puls 24 am Sonnabend berichtete. Der Mann befinde sich noch in Untersuchungshaft und wurde der »nationalsozialistischen Wiederbetätigung«, der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, der Verhetzung und der Aufforderung zur mit Strafe bedrohten Handlungen für schuldig befunden. Laut Anklage hatte er unter anderem im Netzwerk der »Feuerkrieg Division« zu Anschlägen gegen jüdische Einrichtungen und Minderheiten sowie zu »ethnischen Säuberungen« in Europa aufgerufen. (jW)