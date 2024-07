Die Märchenhandbibliothek der Brüder Grimm soll digitalisiert werden. Das teilte die Universität Kassel am Dienstag mit. Demnach strichen die Grimms in den Büchern, die sie für die Kinder- und Hausmärchen auswerteten, Textpassagen an, machten handschriftliche Notizen an den Seitenrändern und legten Notizzettel ein. Der Schwerpunkt des interdisziplinären Projektes liegt neben der vollständigen Erschließung der gedruckten Texte auf der Identifikation, Transkription und Vernetzung der zahlreichen handschriftlichen Anmerkungen. (dpa/jW)