Mauretanien: Proteste gegen Wahlergebnis

Nouakchott. Hunderte Menschen haben am Montag abend in mehreren Städten und Ortschaften Mauretaniens gegen das Ergebnis der jüngsten Präsidentschaftswahl protestiert, wie dpa am Dienstag mitteilte. Demnach errichteten sie brennende Barrikaden. Die Behörden sollen das mobile Internet zeitweise unterbrochen haben. Nachdem Präsident Mohammed Ould Ghazouani bei der Wahl am Sonnabend in seinem Amt bestätigt worden war, hatte sein Konkurrent Biram Dah Abeid zu Kundgebungen aufgerufen. Er sprach von Wahlbetrug. Offiziellen Angaben zufolge kam Amtsinhaber Ghaz­ouani auf 56 Prozent, Abeid landete mit rund 22 Prozent auf dem zweiten Platz. (dpa/jW)