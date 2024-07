Kambodscha: Haft für Umweltaktivisten

Phnom Penh. Wegen angeblicher »Verschwörung zu Straftaten« sind zehn Umweltschutzaktivisten der mit dem sogenannten Alternativen Nobelpreis ausgezeichneten Gruppe »Mother Nature« in Kambodscha zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Ein Gericht in Phnom Penh verurteilte sie am Dienstag zu Freiheitsentzug zwischen sechs und acht Jahren, wie AFP mitteilte. Die Anklagen betrafen Aktionen der Gruppe zwischen 2012 und 2021. Sie hatte Umweltprobleme wie die Auffüllung von Seen in der Hauptstadt Phnom Penh, die illegale Abholzung und die Zerstörung natürlicher Ressourcen im ganzen Land angeprangert. (AFP/jW)