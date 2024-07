Mehr Mundraub im Einzelhandel

Köln. Den Einzelhändlern in Deutschland wurden im vergangenen Jahr Waren im Wert von 2,8 Milliarden Euro gestohlen – 15 Prozent mehr als im Vorjahr, besagt eine am Dienstag vorgestellte Studie des Handelsforschungsinstituts EHI. Große Anstiege gab es demnach im Lebensmittel- und Bekleidungshandel sowie bei Drogeriemärkten. »Durch die Preissteigerungen bei vielen Produkten sind einige Menschen in finanzielle Nöte geraten und haben häufiger geklaut«, sagte Studienautor Frank Horst. Zudem sei »in vielen Geschäften heute weniger Personal im Einsatz«. In Supermärkten und Discountern wurden am häufigsten Spirituosen, Tabakwaren, Kosmetikprodukte, Rasierklingen, Energydrinks und Babynahrung entwendet, gefolgt von Kaffee, Fleisch, Wurst und Käse. (dpa/jW)