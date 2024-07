Mercedes-Benz: IG Metall für Autohäuser

Stuttgart. Rund 25.000 Mercedes-Benz-Beschäftigte haben laut IG Metall am Dienstag gegen den geplanten Verkauf der unternehmenseigenen Autohäuser protestiert. Vor dem Werk in Sindelfingen beteiligten sich 10.000 Menschen, wie der Gesamtbetriebsrat bestätigte. Kundgebungen gab es auch am Stammsitz in Stuttgart-Untertürkheim sowie in Rastatt, Düsseldorf, Bremen und Berlin. Viele Bänder standen still, viele Niederlassungen blieben geschlossen. Der Konzern hatte im März angekündigt, die Autohäuser zu verkaufen. Rund 8.000 Beschäftigten drohen zumindest deutlich schlechtere Arbeitsbedingungen. (dpa/jW)