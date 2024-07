AfD bereitet neue EU-Parlamentsfraktion vor

Berlin. AfD-Chefin Alice Weidel rechnet bei der Suche nach rechten Partnern im neuen EU-Parlament mit Ergebnissen in der kommenden Woche. Man werde »die ersten Ergebnisse in der nächsten Woche höchstwahrscheinlich sehen«, sagte sie in Berlin vor einer Sitzung der Bundestagsfraktion. Ein Anschluss an die neue Rechtsfraktion aus der ungarischen Fidesz, der österreichischen FPÖ und der tschechischen ANO sei momentan keine Option. Beteiligte Parteien unterlägen »politischen und auch außenpolitischen und außenwirtschaftlichen Zwängen, auf die wir momentan Rücksicht nehmen müssen«. (dpa/jW)