Tausende Flüchtlinge aus Sudan in Libyen

Genf. Die Kämpfe im Sudan haben nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) inzwischen Flüchtlinge zu Tausenden auch nach Libyen getrieben. Dort befänden sich bereits geschätzte 20.000 Menschen aus dem Sudan, sagte UNHCR-Sprecher Ewan Watson am Dienstag in Genf. »Nach 14 Monaten Krieg verlassen jeden Tag Tausende Menschen den Sudan«, so Watson. Sie fliehen demnach vor Gewalt, Tod und einer drohenden Hungersnot. In Libyen erwartet sie jedoch ein ungewisses Schicksal, da sie dort häufig der Willkür von Milizen ausgesetzt sind und Festnahmen und Lösegelderpressungen zu befürchten haben. (dpa/jW)