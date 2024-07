Argentinien schließt Nachrichtenagentur

Buenos Aires. Die Regierung des ultrarechten argentinischen Präsidenten Javier Milei hat die staatliche Nachrichtenagentur Telam geschlossen und eine Agentur für staatliche »Propaganda« daraus gemacht. Die 1945 gegründete Nachrichtenagentur mit ihren mehr als 700 Mitarbeitern werde »nicht länger so arbeiten, wie sie ursprünglich gegründet wurde«, hieß es am Montag (Ortszeit) in Buenos Aires. Telam wurde in »Agentur für Staatswerbung« (APE) umbenannt und solle sich nun um »die Entwicklung, Produktion, das Marketing und den Vertrieb von nationalem und/oder internationalem Werbematerial kümmern«. (AFP/jW)