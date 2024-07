Orbán ruft Kiew zu Waffenruhe auf

Kiew. Bei seinem ersten Besuch in Kiew seit der Eskalation des Ukraine-Kriegs hat Ungarns Regierungschef Viktor Orbán den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij zu einer raschen Waffenruhe mit Russland aufgerufen. »Ich habe den Präsidenten aufgefordert, die Möglichkeit einer Waffenruhe schnell in Betracht zu ziehen«, sagte Orbán am Dienstag in der ukrainischen Hauptstadt. Selenskij hielt dem ungarischen Regierungschef entgegen, sein Land brauche einen »gerechten Frieden«, und forderte die EU auf, ihre Ukraine-Hilfen beizubehalten. Ungarn hatte am Montag turnusgemäß die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Orbán unterhält weiter enge Beziehungen zu Moskau. Sanktionen gegen Russland und Finanzhilfen der EU für Kiew hat er mehrfach verzögert. Zudem kritisierte er die Eröffnung der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine. (AFP/jW)