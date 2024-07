Monopolkommission empfiehlt

Berlin. Die Monopolkommission, die die Bundesregierung zu Kartellen berät, übergab am Montag ihr Hauptgutachten an Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen). Das Gremium moniert »signifikante Machtverschiebungen innerhalb der Lebensmittelversorgungsketten«, zugunsten der Einzelhändler, zulasten der Bauern. Bei der Deutschen Bahn müssten Kundenzufriedenheit und Pünktlichkeit als kurzfristige Kriterien für Vorstandsboni eingeführt werden, erklärte der scheidende Kommissionschef Jürgen Kühling. Bei der Versorgung mit Fernwärme drohten durch Marktkonzentration überhöhte Preise. Habeck will demnächst zum Gutachten Stellung nehmen. (dpa/jW)