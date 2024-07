Russland: Drohnen aus Ukraine abgewehrt

Moskau. Russland hat nach eigenen Angaben in der Nacht zu Montag 36 ukrainische Drohnen über Grenzregionen des Landes zerstört. 18 seien von den Luftabwehrsystemen über der Region Brjansk zerstört worden, neun über Kursk und weitere neun über Belgorod, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau am Montag im Onlinedienst Telegram. Derweil hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij seine Forderung nach freier Hand bei Angriffen auf russisches Territorium wiederholt. (AFP/dpa/jW)