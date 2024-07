Koalitionsregierung in Südafrika gebildet

Pretoria. Mehr als vier Wochen nach der Parlamentswahl in Südafrika hat der seit dem Ende der Apartheid vor 30 Jahren regierende Afrikanische Nationalkongress (ANC) eine Koalitionsregierung gebildet. Wie Präsident Cyril Ramaphosa am Sonntag abend mitteilte, übernimmt die größte Oppositionspartei, die liberale Demokratische Allianz (DA), sechs von insgesamt 32 Ministerien. Sechs weitere gehen den Angaben zufolge an kleinere rechte und liberale Parteien. Der ANC hatte bei der Parlamentswahl erstmals die absolute Mehrheit verfehlt. (AFP/jW)