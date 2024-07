Mob wütet in Türkei gegen Syrer

Ankara. In der zentraltürkischen Stadt Kayseri hat eine Gruppe Männer am Sonntag abend eine von Syrern betriebene Einrichtung angegriffen, nachdem zuvor ein Syrer wegen mutmaßlicher Belästigung eines Kindes festgenommen worden war. Videos zeigen, wie Männer die Schaufenster eines angeblich von Syrern betriebenen Lebensmittelgeschäfts einschlagen und in Brand setzen. Auf anderen Aufnahmen sind junge Männer zu sehen, die mit Steinen und Metallobjekten Fahrzeuge in einem Viertel der Stadt angreifen, in dem viele syrische Flüchtlinge untergebracht sind. Auch der Ausruf »Wir wollen keine Syrer mehr, wir wollen keine Ausländer mehr!« soll zu hören gewesen sein. (AFP/jW)