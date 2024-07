Bulgarien: Konservative stellen Regierung vor

Sofia. Gut drei Wochen nach der vorgezogenen Parlamentswahl in Bulgarien hat die konservative GERB-Partei des ehemaligen Regierungschefs Bojko Borissow einen neuen Anlauf unternommen, um eine Regierung zu bilden. Borissow stellte am Montag in Sofia ein Minderheitskabinett vor. Er forderte die anderen Parteien auf, GERB zu unterstützen. Anfang Juni wurde ein neues Parlament gewählt. Die vorgezogene Wahl war nötig geworden, nachdem mehrere Wahlen zu zersplitterten Parlamenten geführt hatten, in denen keine Partei in der Lage war, eine funktionierende Regierung zu bilden. (AFP/jW)