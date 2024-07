Europa: US-Armee in erhöhter Bereitschaft

Washington. Auf US-Militärstützpunkten in europäischen Ländern herrscht Medienberichten zufolge erhöhte Alarmbereitschaft. Das Pentagon habe auf den Stützpunkten am Wochenende die zweithöchste Sicherheitsstufe ausgerufen, berichtete der US-Sender CNN unter Berufung auf zwei nicht namentliche genannte Regierungsvertreter. Diese Sicherheitsstufe gilt, wenn von einer unmittelbar bevorstehenden Terrorbedrohung ausgegangen wird. Unklar blieb die Art der angeblichen Bedrohung. Das zuständige Zentralkommando des US-Militärs (Eucom) mit Sitz in Stuttgart wollte sich nicht zu den spezifischen Schutzvorkehrungen äußern. (dpa/jW)