Feuer zerstört Honeckers Geburtshaus im saarländischen Neunkirchen

Thorsten Kremers/dpa Verkohlt: Honeckers Geburtshaus

Neunkirchen. Ein Feuer hat im saarländischen Neunkirchen das Geburtshaus des früheren DDR-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker zerstört. Wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte, breitete sich der Brand in dem Mehrfamilienhaus am Dienstagabend mit großer Geschwindigkeit aus. Auch ein Nachbarhaus wurde schwer beschädigt. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Beide Häuser waren jedoch nicht mehr bewohnbar, weshalb 40 Menschen in Notunterkünfte mussten.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot zu dem Brand aus. Das Feuer zog zugleich hunderte Schaulustige an, so dass die Polizei ebenfalls mit einem Großaufgebot Absperrungen einrichtete. Der Brand konnte letztlich gelöscht werden, die Feuerwehr sprach jedoch von »langwierigen und aufwändigen Nachlöscharbeiten«. Zur Brandursache war zunächst nichts bekannt. (AFP/jW)