Britische Staatsverschuldung auf höchstem Stand seit 1961

James Manning/PA Wire/dpa Großbritanniens Finanzminister Jeremy Hunt hält im März vor Downing Street 11 seinen roten Koffer in die Kameras, bevor er seinen Haushalt im Parlament vorstellt

London. Die britische Staatsverschuldung ist kurz vor den Parlamentswahlen auf den höchsten Stand seit mehr als 60 Jahren gestiegen. Sie erreichte im Mai 2,742 Billionen Pfund (3,25 Billionen Euro), wie das Statistikamt ONS am Freitag in London mitteilte. Das entspricht 99,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, der höchste Wert sei 1961. Ein Jahr zuvor lag der Wert noch bei 96,1 Prozent. Der britische Schuldenstand liegt damit immer noch unter dem der USA, Frankreichs oder Italiens. Die BRD weist allerdings deutlich niedrigere Zahlen aus. Hier machten die Verbindlichkeiten im vergangenen Jahr nur 63,6 Prozent des Bruttoinlandsproduktes aus. In diesem Jahr wird mit einer weiteren Absenkung gerechnet. (Reuters/jW)