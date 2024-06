Moskau. Der russische Judoverband hat beschlossen, keinen Vertreter zu den Olympischen Spielen in Paris zu entsenden und dies am Sonnabend mit den »demütigenden Bedingungen« des Internationalen Olympischen Komitees begründet. Am Freitag hatte das IOC lediglich vier von 17 sportlich qualifizierten Aktiven in 14 Gewichtsklassen aus Russland für die Spiele in Frankreich als »neutrale Athleten« zugelassen. Die Russen bezeichneten ihre anschließende Maßnahme in einer offiziellen Mitteilung als »Boykott«. (sid/jW)