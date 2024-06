Marseille. Olympique Marseille wird in den kommenden drei Jahren von Roberto De Zerbi trainiert. Das teilte der französische Fußballtraditionsklub am Sonnabend mit. Der frühere Champions-League-Sieger beendete die vergangene Saison in Frankreich nur als Achter. De Zerbi arbeitete zuvor in der Premier League als Coach von Brighton & Hove ­Albion. Dort war der 45jährige Italiener nach zwei Jahren im Amt zurückgetreten. De Zerbis Spielstil gilt als prägend für taktische Entwicklungen im europäischen Fußball der jüngeren Vergangenheit. (dpa/jW)