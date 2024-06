Bridgetown. Indiens Superstar Virat Kohli hat die Cricketgroßmacht zum Weltmeistertitel in der bald olympischen Variante T 20 geführt und anschließend seinen Rücktritt vom internationalen Cricket erklärt. Kohli, 2011 bereits Weltmeister im One-Day-Cricket, überzeugte beim Finalsieg am Sonnabend über Südafrika in Bridgetown/Barbados. Indien kam auf herausragende 176 Runs, Südafrika schaffte nur 169. Die Variante Twenty 20, die kürzeste im Cricket, wird 2028 in Los ­Angeles erstmals zum Programm der Olympischen Spiele gehören. Der 35jährige Ausnahmespieler hat alle drei Varianten auf höchstem Level gespielt. (sid/jW)