China verstärkt Kontrolle seltener Erden

Beijing. China wird die Kontrolle über die eigenen Vorkommen der Metallgruppe der seltenen Erden verstärken. Von der Regierung in Beijing am Sonnabend veröffentlichte Vorschriften des Staatsrates sehen vor, die chinesischen Vorkommen der für die Entwicklung von Mikrochips oder E-Auto-Komponenten wichtigen Ressource als Angelegenheit der nationalen Sicherheit zu schützen. Seltene Erden gehört demnach der Volksrepublik, welche die Entwicklung der Branche beaufsichtigen wird. Unternehmen, die seltene Erden abbauen, schmelzen, trennen oder exportieren, müssen dies im Einklang mit einem Rückverfolgbarkeitssystem tun. Die Regeln sollen zum 1. Oktober in Kraft treten. (Reuters/jW)