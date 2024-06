Belarus: Luftabwehr an Grenze verstärkt

Minsk. Belarus verstärkt nach eigenen Angaben seine Flugabwehr an der Grenze zur Ukrai­ne. Grund sei eine Zunahme der ukrainischen Drohnenaktivitäten in dem Gebiet, teilte das Militär laut Reuters-Bericht vom Sonntag via Kurznachrichtendienst Telegram mit. Zusätzliche Flugabwehrkräfte seien an die Grenze entsandt worden, um »kritische Infrastruktureinrichtungen« zu schützen. Die Lage im Luftraum über der Grenze bleibe angespannt. Das Verteidigungsministerium gab demnach bekannt, es verfüge über Informationen, wonach die Ukraine mehr Truppen, Waffen und militärische Ausrüstung in die nördliche Region Schitomir verlegt habe, die an Belarus grenzt. Die Ukraine hat Befürchtungen im Nachbarland Belarus über mögliche Vorstöße über die gemeinsame Grenze widersprochen. (dpa/Reuters/jW)