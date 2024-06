Bundestag stimmt über Trassenausbau ab

Berlin. Der Bundestag entscheidet am kommenden Freitag über eine geplante Änderung des »Bundesbedarfsplangesetzes«. Dieses soll den Ausbau von Stromtrassen beschleunigen, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Sonnabend auf dpa-Anfrage erklärte. Das betreffe die »Nord-Ost-Link«-Trasse, die Strom von Schleswig-Holstein nach Mecklenburg-Vorpommern transportiert, sowie »Rhein-Main-Link«, über die Strom aus Niedersachsen in den Süden geleitet werden soll. (dpa/jW)