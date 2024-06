Banken in BRD haben mehr faule Kredite

Frankfurt am Main. Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) warnt vor vermehrten Kreditausfällen. Wie das Handelsblatt am Sonntag mit Verweis auf den gleichentags veröffentlichten Jahresbericht der Finanzorganisation berichtete, sieht diese insbesondere bei Banken in der BRD verschärfte Risiken durch ausfallgefährdete Kredite. So habe der Anteil fauler Kredite für Büros und andere Gewerbeimmobilien in Portfolios der Geldhäuser bereits 2023 vergleichsweise stark zugenommen und sei im ersten Quartal 2024 weiter gestiegen. Die BIZ sehen darin »Spätfolgen der jüngsten Hochzinsphase«, so das Handelsblatt. (jW)