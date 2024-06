IHK: »Extremisten« gefährlich für Wirtschaft

Mainz. Der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer für Rheinhessen warnt vor den Gefahren für die Wirtschaft durch den wachsenden Einfluss von »Extremisten«. »Rechtsextreme wie linksextreme Parteien und Populisten glänzen mit wirtschaftspolitischer Naivität und schaden so unserem Standort Deutschland – auch mit Blick auf unser Image im Ausland und die so dringend nötige Fachkräftesicherung und -akquise«, sagte Günter Jertz der dpa in Mainz. Diese Entwicklung stelle Unternehmen vor zusätzliche wirtschaftliche Risiken. (dpa/jW)