SPD: Wieder Diplomaten nach Afghanistan

Berlin. Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Nils Schmid, hat sich für ein Umdenken im Umgang mit der Taliban-Regierung in Afghanistan und die Entsendung deutscher Diplomaten in das Land ausgesprochen. »Es ist nicht davon auszugehen, dass die Taliban in absehbarer Zeit ihre Macht wieder abgeben werden«, schrieb Schmid in einem am Sonnabend veröffentlichten Gastbeitrag für den Tagesspiegel. Daher seien Überlegungen, »wieder Diplomaten nach Afghanistan zu entsenden«, laut dem SPD-Politiker angebracht. »Nur so können wir uns ein eigenes, genaues Bild von der Lage im Land machen.« (AFP/jW)