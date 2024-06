FDP will Grenzkontrollen verlängern

Berlin. Die FDP will die stationären Kontrollen an allen deutschen Außengrenzen durch die Bundespolizei um ein Jahr verlängern. Bisher war geplant, sie nur bis kurz nach Abschluss der Fußballeuropameisterschaft Mitte Juli durchzuführen. FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sagte der Bild: »Stationäre Grenzkontrollen haben sich bewährt. Ihre Bilanz kann sich sehen lassen. Das ist ein echter Beitrag, um irreguläre Migration nach Deutschland zu begrenzen.« In den ersten drei Wochen der Maßnahmen anlässlich der EM wurden laut Bundespolizei rund 830.000 Kontrollen durchgeführt und dabei 603 offene Haftbefehle vollstreckt. Es seien 150 sogenannte Schleuser vorübergehend festgenommen und 146 Menschen abgewiesen worden, die früherer bereits abgeschoben wurden. (dpa/jW)