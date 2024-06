Finanzpaket für Polen geplant

Berlin. Die Bundesregierung will offenbar mit Geldern in dreistelliger Millionenhöhe die Grundlage für einen »Neustart« der Beziehungen zu Polen legen. Das Vorhaben soll am Dienstag bei den Regierungskonsultationen in Warschau besiegelt werden, wie die Süddeutsche Zeitung (Montagsausgabe) laut Vorabmeldung berichtet. Es solle Zahlungen an noch lebende polnische NS-Opfer und deutsche Unterstützung bei der Verteidigung der Ostflanke der NATO enthalten. Ermöglicht werde der Neustart durch den Amtsantritt von Ministerpräsident Donald Tusk. Die rechte Vorgängerregierung hatte von Deutschland Reparationen in Höhe von 1,3 Billionen Euro gefordert. (AFP/jW)