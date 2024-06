Serbien: Angriff vor israelischer Botschaft

Belgrad. Nach einem Angriff auf einen Polizisten vor der israelischen Botschaft in Belgrad sind zwei Männer in Untersuchungshaft genommen worden. Das teilte der serbische Innenminister Ivica Dačić am Sonntag im staatlichen Radiosender RTS mit. Es sei »unbestreitbar«, dass die Männer »der extremistischen wahhabitischen Bewegung angehören«, sagte Dačić. Es habe sich um einen »gezielten Terroranschlag« gehandelt. Ein Angreifer hatte am Sonnabend einen serbischen Polizisten, der die Botschaft bewachte, mit einer Armbrust in den Nacken geschossen. Der Beamte wurde verletzt, konnte jedoch den Mann erschießen. (AFP/jW)