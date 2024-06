Neuwahlen: Franzosen votieren in erster Runde

Paris. Nach dem Wahldebakel von Emmanuel Macrons Partei bei den EU-Wahlen Anfang Juni waren die Franzosen am Sonntag aufgerufen, ihre Stimme in der ersten Runde der vorgezogenen Neuwahlen abzugeben. Dabei zeichnete sich eine höhere Wahlbeteiligung als bei der vergangenen Abstimmung ab. Meinungsumfragen deuteten im Vorfeld darauf hin, dass die rechte Partei Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen die Wahl gewinnen könnte, jedoch ohne absolute Mehrheit. Die neue Zusammensetzung der 577 Sitze umfassenden Nationalversammlung wird erst nach der zweiten Wahlrunde am kommenden Sonntag feststehen. Die gebündelten Kräfte der Linken treten als Neue Volksfront (Nouveau Front populaire) an und könnten dahinter folgen. Auf dem dritten Rang dürfte das Lager von Macron landen. Dieser bleibt dennoch Präsident. (Reuters/jW)