Nach erfolgreichem Abschluss unserer Probeaboaktion, mit der über 1.700 neue Probe­leser gewonnen werden konnten, ­legen wir uns keineswegs auf die faule Haut. Wir machen weiter und starten ab heute unsere Sommeraktion: großes Kino zum kleinen Preis! Das Angebot lautet: 75 jW-Ausgaben für 75 Euro. Als Motto nutzen wir bekannte Filmtitel. Allerdings drucken wir nicht die Originalplakate ab, sondern eine hausgemachte Neuinterpretation. Prominente Pappnasen aus der Politik werden einem passenden Blockbuster zugeordnet.

Los geht es mit dem voraussichtlichen US-Präsidentschaftskandidaten der Republikaner, Donald Trump, in der Rolle des Weißen Hais. Den Teaser stellen wir uns so vor: An den Stränden amerikanischer Badeorte taucht mitten im Wahlkampf ein Ungetüm auf. Gespielt von Donald Trump, verbreitet es Angst und Schrecken. Ob dieser Umstand den amtierenden Präsidenten Joseph Biden in der Rolle des »­Sleepy Joe« aufwecken – oder auffressen – wird?

Der Horror, den das »Vereinte Amerika« im Namen der »Demokratie« seinen Bürgern und der Welt beschert, wird auch nach der Wahl kein Ende nehmen, das können wir an dieser Stelle schon spoilern. Unsere Werbebotschaft lautet: Im Gegensatz zur Politik bietet die junge Welt mit ihrer werktäglichen Berichterstattung und ihren tiefen Analysen »großes Kino«. Und teuer muss das auch nicht sein; wir senken den Preis einer Ausgabe inkl. Zustellung für Aktionsabonnenten auf einen Euro.

Dass wir die Aktion gerade jetzt starten, ist natürlich kein Zufall. In den letzten Wochen haben wir viele Menschen erreicht, die die junge Welt noch gar nicht kannten. Etliche haben ein zweiwöchiges Probeabo bestellt und so einen ersten Eindruck von der jungen Welt bekommen. Auch dieser Gruppe machen wir nun ein Angebot, das man kaum ausschlagen kann: 75 jW-Ausgaben in Folge, um sich ein ausgiebiges Bild von unserer journalistischen Arbeit machen zu können.

Viele Leserinnen und Leser lernen uns durch ein Probeabo kennen oder nutzen dafür gleich ein Aktionsabo und werden dann häufig zu langjährigen Stammlesern. Manche werden sogar zu Unterstützern, die uns dabei helfen, die junge Welt bekannter zu machen, beispielsweise durch Verteilaktionen auf Demonstrationen. Oder, niederschwelliger, durch Weitergabe und Empfehlung der Zeitung zum Beispiel an Kollegen. Auf solche Hilfe sind wir angewiesen, da uns der Verfassungsschutz bekanntlich »den Nährboden entziehen« und unsere Arbeit sabotieren will. Helfen Sie uns bei dieser Aktion und weisen Sie Freunde, Bekannte und Verwandte auf das Aktionsabo hin! Bestellcoupons für uns Aktionsabo finden Sie ab sofort regelmäßig in der Zeitung. Übrigens: Das kostenlose Probeabo kann auch weiterhin auf unserer Internetseite bestellt werden.