Neue Chipfabrik im Piemont

Rom. Das Halbleiterstartup Silicon Box mit Sitz in Singapur will in Italien eine Chipfabrik errichten. Für rund 3,2 Milliarden Euro soll in der Stadt Novara im Piemont rund 50 Kilometer westlich von Mailand ein neues Werk entstehen, teilte das italienische Wirtschaftsministerium am Freitag mit. »Silicon Box bietet dem Piemont die Chance, zu einem Halbleiterzentrum zu werden«, sagte Adolfo Urso, Minister für Industrie und »Made in Italy«, von der rechten Regierungspartei Fratelli d’Italia. Der staatliche Beitrag werde unter 40 Prozent des Gesamtbetrags liegen, rund 1.600 neue Arbeitsplätze sollten entstehen. Das von den Gründern des US-Chipherstellers Marvell Technology ins Leben gerufene Startup werde in der neuen Fabrik sogenannte Chiplets fertigen. (Reuters/jW)