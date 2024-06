Parlamentswahl in der Mongolei

Ulan Bator. In der Mongolei ist am Freitag ein neues Parlament gewählt worden. Rund 2,2 Millionen Wahlberechtigte waren zu der Abstimmung aufgerufen. Die Wahllokale schlossen um 22 Uhr Ortszeit (16 Uhr MEZ). Ein vorläufiges Ergebnis wurde am frühen Sonnabend morgen erwartet. Umfragen zufolge konnte die sozialdemokratische Volkspartei (MPP) von Ministerpräsident Luvsannamsrain Oyun-Erdene erneut mit einer Mehrheit rechnen. Der Wahltag war landesweit ein Feiertag. Die Fläche der rohstoffreichen Mongolei ist mehr als viermal so groß wie die Deutschlands, dabei hat die Mongolei nur etwa 3,4 Millionen Einwohner. (dpa/jW)